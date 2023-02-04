Roma - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 21. haftada Roma ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Empoli maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ROMA - EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Abraham

Empoli

Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Henderson; Baldanzi; Satriano, Caputo