Haberler İtalya Serie A Juventus yılı 238 milyon Euro zararla kapattı!

Juventus yılı 238 milyon Euro zararla kapattı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un, 2021-2022 sezonunu 238 milyon avro civarında zararla kapattığı bildirildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 17:56
Juventus yılı 238 milyon Euro zararla kapattı!

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyah-beyazlı kulübün stadı Allianz Arena'da yapılan kulüp hissedarları toplantısında mali durum masaya yatırıldı.

Hissedarlar, kulübün haziran ayında sonra eren 2021-2022 mali sezonunda 238 milyon avro civarında zarar ettiğine yönelik mali tabloları onayladı.

2011'den 2020'ye kadar üst üste 9 sezon şampiyon olan Juventus, Serie A'da son iki senedir sezonu 4. sırada tamamlayabildi.

Juventus'un Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü mali yolsuzluk soruşturmasının merkezinde yer alması sebebiyle 28 Kasım'da yönetim kuruluyla birlikte 12 yılın ardından istifa eden eski Başkan Andrea Agnelli, hissedarlara hitap etti.

Agnelli, kulüp başkanlığından istifa etmesinin kendisi için kolay bir karar olmadığını belirterek, "Saha içinde ve dışında en iyiye ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Olağanüstü sonuçlar elde ettik. Bu karar, inançla ve tam bir sükunet içinde aldığım bir karar oldu. Ben şahsen bu yıllarda iyi iş çıkardığımıza ve de hakkımızdaki iddiaların haklı olmadığına inanıyorum. Yine de kulübün çıkarlarını korumaya devam etmenin ve geri çekilmenin uygun olacağını düşündüm. Bu nedenle Juventus her şeyden önce gelir. Sonuna kadar." ifadelerini kullandı.

"PRİSMA" SORUŞTURMASI

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, kasım 2021'de ve mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar da yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcıların, kulübün 2019-2021 dönemi mali hesaplarında özellikle futbolcu transferleri ve maaşlarında, haksız kazanç, eksik ya da yanlış beyan gibi mali usulsüzlükler tespit ettiği belirtilmişti.

Başsavcılığın soruşturmasını geçen ekim ayında tamamlamasına ek olarak, bu sürece dair tespit edilen eksikliklerin, kulüp yönetimini istifaya götürdüğü, Agnelli ve yönetiminin kulübün çıkarlarını korumak için istifa kararı aldığı basına yansımıştı.

Juventus Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, İcra Kurulu Başkanı Maurizio Arrivabene başta olmak üzere bütün yönetim kurulu 28 Kasım'da istifa etmişti.

Exor Holding, Agnelli'den boşalan kulüp başkanlığına muhasebeci Gianluca Ferrero'yu getirmişti.

UEFA da 1 Aralık'ta olası finansal fair-play ve kulüp lisans kurallarının ihlali gerekçeleriyle İtalya ekibi Juventus hakkında soruşturma başlatmıştı.

Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının derinleşmesi sebebiyle İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) da sportif açıdan daha önce kapattığı haksız sermaye kazancı ve transfer değerlerini farklı göstermeye yönelik soruşturmasını, Juventus ve 8 kulüp için 22 Aralık'ta yeniden başlatmıştı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'a rekor gelir! Flaş Gomis gerçeği ortaya çıktı...
Sinan Akçıl ile Ajda Pekkan el ele Kıbrıs'ta! Aleyna Kalaycıoğlu'nun ardından kendisinden 10 yaş büyük Defne Samyeli ile aşkı ifşa olmuştu
Fırtına'nın İstanbul kafilesi belli oldu!
Kartal yüksek uçuyor! 3'lü transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde Caner Erkin sürprizi! Yeni adresi...
Ranieri eski takımıyla anlaştı
Memur maaşları ne kadar olacak?
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
TOPLU ULAŞIMA ZAM!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Emlakjet 2 ismin kadrosuna kattı! Beşiktaş Emlakjet 2 ismin kadrosuna kattı! 18:15
Taha Akgül'e büyük onur! Taha Akgül'e büyük onur! 18:11
Mahmut Tekdemir Gaziantep deplasmanında yok! Mahmut Tekdemir Gaziantep deplasmanında yok! 18:08
Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi! Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’ya sevk edildi! 18:06
Sivasspor Galatasaray maçına hazırlanıyor! Sivasspor Galatasaray maçına hazırlanıyor! 17:56
Juventus yılı 238 milyon Euro zararla kapattı! Juventus yılı 238 milyon Euro zararla kapattı! 17:47
Daha Eski
Cimbom'a İspanya'dan sol bek! Cimbom'a İspanya'dan sol bek! 17:19
Anadolu Efes Beşiktaş'tan Furkan'ı kiraladı Anadolu Efes Beşiktaş'tan Furkan'ı kiraladı 17:13
Başakşehir - Antalyaspor maçı CANLI Başakşehir - Antalyaspor maçı CANLI 16:56
Alex Souza Boluspor'a transfer oldu! Alex Souza Boluspor'a transfer oldu! 16:37
Stoper bulundu! Dünya yıldızı geliyor Stoper bulundu! Dünya yıldızı geliyor 16:26
Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya... Altay Bayındır'a flaş talip! Bedavaya... 16:07