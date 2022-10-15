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Leipzig Hertha Berlin: 3-2 | MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Hertha Berlin’i 3-2 yendi. Leipzig bu galibiyetle puanını 15'e çıkarırken Herhta Berlin ise 8 puanda kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 22:11
Leipzig Hertha Berlin: 3-2 | MAÇ SONUCU

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Hertha Berlin'i 3-2 yendi.

Leipzig Bundesliga'nın 10. haftasında Hertha Berlin'i Red Bull Arena'a konuk etti.

Ev sahibi ekip ilk yarıyı 25. dakikada Emil Forsberg, 30. dakikada Abdou Diallo ve 45. dakikada Willi Orban'ın golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Hertha Berlin 62. Dakikada penaltıdan Dodi Lukebakio ve 64. dakikada Stevan Jovetic ile bulduğu gollerle durumu 3-2'ye getirdi.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca Leipzig karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 15'e çıkarırken Herhta Berlin ise 8 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Einracht Frankfurt sahasında Bayer Leverkusen'i 5-1, Stuttgart sahasında Bochum'u 4-1 ve Mainz 05 deplasmanda Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti. Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach karşılaşması ise 2-2 berabere tamamlandı.

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