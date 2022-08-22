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Sampdoria 0-0 Juventus (Maç sonucu - ÖZET)

İtalya Serie A'da 2. hafta mücadelesinde Juventus deplasmanda konuğu olduğu Sampdoria ile golsüz berabere kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 00:10
Sampdoria 0-0 Juventus (Maç sonucu - ÖZET)

Serie A 2. hafta maçında Juventus, Sampdoria'nın konuğu oldu.

Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan ve TSİ 21.45'te başlayan mücadelenin 65. dakikasında Juventus'ta Rabiot topu ağşara yolladı ancak VAR kontrolü sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılsı.

Maçın geri kalan bölümlerinde iki ekip de gol bulamayınca mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Juventus, Serie A 3. hafta maçında 27 Ağustos Cumartesi günü sahasında Roma'yı ağırlayacak. Sampdoria ise 28 Ağustos Pazar günü Salernitana deplasmanına çıkacak.

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