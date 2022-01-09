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Venezia - Milan: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 21. haftasında Venezia'ya konuk olan Milan, rakibini zorlanmadan 3-0 mağlup etti. Milano ekibine üç puanı getiren golleri Zlatan Ibrahimovic ve Theo Hernandez (2) kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 18:06
Venezia - Milan: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Milan, Venezia'yı 3-0 yendi.

Venedik'teki Pier Luigi Penzo Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Venezia kozlarını paylaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, 2. dakikada Zlatan İbrahimovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Milan, Theo Hernandez ile 48. dakikada farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

59. dakikada Hernandez bu kez penaltıdan bir gol daha atarak, skoru 3-0'a getirdi. Penaltıya sebep olan Michael Svoboda, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Venezia'yı 3-0 yenen Milan, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlı takım, puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla rakibi Inter'den liderlik koltuğunu aldı. 2 maç eksiği bulunan Inter ise 46 puanla 2. sırada yer aldı.

Haftayı puansız kapatan Venezia ise 17 puanla 16. sırada kaldı.



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