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Juventus-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Napoli ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Juventus-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 10:33
Juventus-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Napoli ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Juventus-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

JUVENTUS-NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Ocak Perşembe günü oynanacak olan Juventus Napoli maçının başlama düdüğü 22.45'de çalacak. Karşılaşma S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.

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