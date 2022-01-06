İtalya Serie A'da heyecan 20. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 20. hafta mücadelesinde Juventus sahasında Napoli ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Juventus-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

JUVENTUS-NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

6 Ocak Perşembe günü oynanacak olan Juventus Napoli maçının başlama düdüğü 22.45'de çalacak. Karşılaşma S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.