Haberler İtalya Serie A Verona 1-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta deplasmanda kazandı

Verona 1-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta deplasmanda kazandı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, deplasmanda Verona ile karşılaştı. Konuk takım, rakibini Miranchuk ve Koopmeiners'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2021 Pazar 19:28
Verona 1-2 Atalanta (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Merih Demiral'lı Atalanta deplasmanda kazandı

Serie A'nın 17. haftasında Verona ile Atalanta, Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Konuk takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 37. dakikada Aleksey Miranchuk ve 62. dakikada Teun Koopmeiners'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 22. dakikada Giovanni Simeone'den geldi.

MERİH 90 DAKİKA OYNADI

Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Atalanta bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Verona ise 23 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Atalanta, 18 Aralık Cumartesi günü TSİ 17.00'de Roma'yı ağırlayacak. Verona ise 19 Aralık Pazar günü TSİ 20.00'de Torino deplasmanına konuk olacak.

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