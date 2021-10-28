Napoli 3-0 Bologna (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Napoli durdurulamıyor!

İtalya Serie A'nın 10. hafta karşılaşmasında Napoli ile Bologna karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Fabian Ruiz, 41 ve 62. dakikalarda ikisi de penaltıdan olmak üzere Lorenzo Insigne kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Napoli 10 hafta sonunda 28 puana ulaştı ve averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu. Bologna'nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken 12 puanda kaldı.

Ligin 11. haftasında Napoli Salernitana deplasmanına çıkacak, Bologna ise Cagliari'yi konuk edecek.