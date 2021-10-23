Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo'ya mesaj!

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 3-2 yenildikleri maçın ardından flaş paylaşımlarda bulundu.

Maçta kaydettiği gol kadar savunmada Ronaldo'ya adeta nefes aldırmayarak da beğeni toplayan milli futbolcu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından Ronaldo'ya mesaj yolladı.

"BAZI ŞEYLER DEĞİŞTİ"

Juventus'ta birlikte forma giydiği takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Merih Demiral ilk olarak "Kardeşim seni görmek güzel" ifadelerini kullandı. Milli defans oyuncusu, bu paylaşımında kalp emojisine yer verdi.

Merih Demiral ikinci fotoğrata ise Portekizli yıldızla ikili mücadelesini paylaştı ve "Bazı şeyler değişti" yazdı. Merih yazının sonuna ise gülücük emojisi koydu.

Merih Demiral'ın paylaşımları şu şekilde: