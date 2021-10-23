Bologna Milan 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, Bologna'ya konuk olduğu maçı 4-2 kazandı. Konuk takım, 16. dakikada Rafael Leao, 35. dakikada Davide Calabria, 84. dakikada Ismael Bennacer ve 90. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle galibiyete ulaştı.

Bologna'nın golleri 49. dakikada kendi kalesine Ibrahimovic ve 52. dakikada Musa Barrow'dan geldi. Ev sahibi ekip, 20. dakikada Adama Soumaoro ve 58. dakikada Roberto Soriano'nun kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Yoluna namağlup devam eden Milan, 25 puana çıkarak maç fazlasıyla Napoli'nin bir puan önünde liderliğe yerleşti. Bologna ise 12 puanda kaldı.