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Udinese Napoli: 0-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya Serie A'nin 4. haftasında Napoli ve Udinese karşı karşıya geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Eljif Elmas'ın 90 dakika forma giydiği karşılaşmadan Napoli, 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Serie A'da liderlik koltuğuna oturdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2021 Pazartesi 23:57
Udinese Napoli: 0-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.

Dacia Arena'da oynanan maçı Napoli 4-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 24. dakikasında sessizliği bozan isim Victor Osimhen olurken dakikalar 35'i gösterdiğinde Rrahmani'nin golüyle Napoli ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü rakibine bırakmayan Napoli, 52. dakikada Koulibaly'nin golüyle farkı üçe çıkardı. 84. dakikada Lozano'nun golü skoru 4-0 yaptı ve maçın skoru ortaya çıktı.

Bu sonucun ardından Napoli 12 puana yükselerek 4. maçlar sonunda Serie A'nın zirvesine oturdu. Udinese ise 7 puanda kaldı.

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