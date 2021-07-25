Merih ayrılıyor

Juventus'un Türk oyuncusu Merih Demiral, gelen teklifleri dinleme kararı aldı. Chiellini, Bonucci ve De Ligt'in arkasından 4. stoper konumuna gelen 22 yaşındaki oyuncu için ilk teklif Atalanta'dan geldi. 25 milyon euro'luk teklifi yetersiz bulan Juventus, en az 35 milyon euro gelir bekliyor.
Juventus'un Türk oyuncusu Merih Demiral, gelen teklifleri dinleme kararı aldı. Chiellini, Bonucci ve De Ligt'in arkasından 4. stoper konumuna gelen 22 yaşındaki oyuncu için ilk teklif Atalanta'dan geldi. 25 milyon euro'luk teklifi yetersiz bulan Juventus, en az 35 milyon euro gelir bekliyor.