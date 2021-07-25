Haberler İtalya Serie A Merih ayrılıyor

Merih ayrılıyor

Juventus'un Türk oyuncusu Merih Demiral, gelen teklifleri dinleme kararı aldı. Chiellini, Bonucci ve De Ligt'in arkasından 4. stoper konumuna gelen 22 yaşındaki oyuncu için ilk teklif Atalanta'dan geldi. 25 milyon euro'luk teklifi yetersiz bulan Juventus, en az 35 milyon euro gelir bekliyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Merih ayrılıyor
Juventus'un Türk oyuncusu Merih Demiral, gelen teklifleri dinleme kararı aldı. Chiellini, Bonucci ve De Ligt'in arkasından 4. stoper konumuna gelen 22 yaşındaki oyuncu için ilk teklif Atalanta'dan geldi. 25 milyon euro'luk teklifi yetersiz bulan Juventus, en az 35 milyon euro gelir bekliyor.
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