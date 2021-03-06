Juventus - Lazio: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan 25. hafta maçları ile devam ediyor. Günün önemli maçında Juventus sahasında Lazio'yu ağırladı.

Pirlo'nun öğrencileri 1-0 geriye düştükleri karşılaşmada sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller, Rabiot ve Morata'dan (2) geldi.

Lazio'nun tek sayısını ise Joaquin Correa kaydetti.

Bu sonuçla Juventus puanını 52'ye çıkardı, Lazio ise 43 puanda kaldı.

MERİH 90 DAKİKA OYNADI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, zorlu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ise 82. dakikada Ciro Immobile'nin yerine oyuna dahil oldu.