Haberler İtalya Serie A Juventus - Lazio: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 25. haftasında sahasında 'yu ağırladı. 'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 00:37
Juventus - Lazio: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 25. hafta maçları ile devam ediyor. Günün önemli maçında sahasında 'yu ağırladı.

Pirlo'nun öğrencileri 1-0 geriye düştükleri karşılaşmada sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılı.

Juventus'a galibiyeti getiren goller, Rabiot ve 'dan (2) geldi.

Lazio'nun tek sayısını ise kaydetti.

Bu sonuçla Juventus puanını 52'ye çıkardı, Lazio ise 43 puanda kaldı.

MERİH 90 DAKİKA OYNADI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz , zorlu karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

'den Lazio'ya transfer olan ise 82. dakikada 'nin yerine oyuna dahil oldu.

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