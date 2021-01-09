Haberler İtalya Serie A Milan Torino 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 17. hafta mücadelesinde sahasında 'yu konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Milan'a galibiyeti getiren golleri ve penaltıdan kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 01:09 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 01:10
Milan Torino 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son maçında 'a 3-1 kaybeden ve ilk yenilgisini alan Milan, Torino karşısında kazanmayı bildi. 25. dakikada ve 36. dakikada 'nin penaltı golüyle Milan 2-0 kazandı ve üç puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından 40 puana ulaşan Milan liderliğini sürdürdü. Torino ise 12 puanda kaldı.

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