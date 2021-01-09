Milan Torino 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Milan ile Torino kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan ev sahibi ekip önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son maçında Juventus'a 3-1 kaybeden ve ilk yenilgisini alan Milan, Torino karşısında kazanmayı bildi. 25. dakikada Rafael Leao ve 36. dakikada Kessie'nin penaltı golüyle Milan 2-0 kazandı ve üç puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından 40 puana ulaşan Milan liderliğini sürdürdü. Torino ise 12 puanda kaldı.