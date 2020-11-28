Sassuolo Inter: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 9. hafta açılış mücadelesinde Sassuolo ile Inter, Mapei Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Antonio Conte'nin öğrencilerinin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada Inter'in golleri, 4. dakikada Alexis Sanchez, 14. dakikada Chiriches (k.k) ve 60. dakikada Gagliardini'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter, ligdeki puanını 18'e yükseltti. Sassuolo ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 18 puanda kaldı.

MERT MÜLDÜR SONRADAN GİRDİ

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür, zorlu karşılaşmanın 59. dakikasında oyunda dahil oldu.

