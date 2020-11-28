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Sassuolo Inter: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 9. hafta açılış maçında Inter deplasmanda Sassuolo ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Inter'e galibiyeti getiren goller , Vlad Chiriches (k.k) ve Roberto Gagliardini'den geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 19:07
Sassuolo Inter: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 9. hafta açılış mücadelesinde Sassuolo ile Inter, 'nda karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 'nin öğrencilerinin 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada Inter'in golleri, 4. dakikada , 14. dakikada Chiriches (k.k) ve 60. dakikada Gagliardini'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter, ligdeki puanını 18'e yükseltti. Sassuolo ise ligdeki ilk mağlubiyetini aldı ve 18 puanda kaldı.

MERT MÜLDÜR SONRADAN GİRDİ

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcu Mert Müldür, zorlu karşılaşmanın 59. dakikasında oyunda dahil oldu.

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