Haberler İtalya Serie A Vedat Muriqi Kosova formasıyla golünü attıktan sonra iddialı konuştu!

formasıyla golünü attıktan sonra iddialı konuştu!

Hazırlık maçında , 'a 2-1 mağlup oldu. Takımı adına tek golü penaltıdan kaydeden ise mücadele sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 12:30
Vedat Muriqi Kosova formasıyla golünü attıktan sonra iddialı konuştu!

Milli takımlar için verilen ara hazırlık maçlarıyla sürdü. , dün karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, takımın tek golü 'nin eski golcüsü 'den geldi. Golcü oyuncu penaltıdan attığı gol sonrası mutlu olduğunu ifade ederek, mücadele sonrası şu ifadeleri kullandı:

Kendimi çok iyi hissediyorum. Milli takımı çok özlemiştim. Fiziksel ve psikolojik olarak daha iyiye gidiyorum ve gelecek maçlarda en iyi Vedat'ı sergileyeceğim. Lazio'da belki goller atamadım ama inanıyorum ki goller de gelecek. Şu an için gol değil galibiyet önemli. Covid, dünyada herkesi etkiledi. 12 bin taraftarımız olsa bile kendimizi iyi hissediyorduk ve içimizdeki gücü ortaya çıkarabiliyorduk. Umarım gelecek sefer kazanırız.


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