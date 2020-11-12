Vedat Muriqi Kosova formasıyla golünü attıktan sonra iddialı konuştu!

Milli takımlar için verilen ara hazırlık maçlarıyla sürdü. Kosova, dün Arnavutluk karşısında sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, takımın tek golü Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'den geldi. Golcü oyuncu penaltıdan attığı gol sonrası mutlu olduğunu ifade ederek, mücadele sonrası şu ifadeleri kullandı:

Kendimi çok iyi hissediyorum. Milli takımı çok özlemiştim. Fiziksel ve psikolojik olarak daha iyiye gidiyorum ve gelecek maçlarda en iyi Vedat'ı sergileyeceğim. Lazio'da belki goller atamadım ama inanıyorum ki goller de gelecek. Şu an için gol değil galibiyet önemli. Covid, dünyada herkesi etkiledi. 12 bin taraftarımız olsa bile kendimizi iyi hissediyorduk ve içimizdeki gücü ortaya çıkarabiliyorduk. Umarım gelecek sefer kazanırız.



