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İtalyanlar duyurdu! Flaş gelişmesi

forması giyen milli futbolcu , geçtiğimiz günlerde antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası taraftarları üzmüştü. Yıldız ismin, dönüşünün beklenenden erken olabileceği ve Roma maçında sahaya çıkabileceği ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 12:28
İtalyanlar duyurdu! Flaş Hakan Çalhanoğlu gelişmesi

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen , geçtiğimiz günlerde takımıyla çıktığı idmanda ayak bileğinden talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Yıldız futbolcuyla ilgili son gelişmeleri Sky Italia duyurdu.

İtalyan basınında yer alan habere göre Milan'ın sağlık ekibi, 26 yaşındaki milli futbolcuyu sahalara erken döndürebilmek için ekstra çaba harcıyor. Hafta içinde Avrupa Ligi maçını kaçıran Hakan Çalhanoğlu'nun, ligde yarın Roma ile oynanacak dev mücadelede forma giyebileceği ifade ediliyor.

Bu sezon çıktığı 7 maçta 4 gol atarken 3 de asist yapan milli yıldız, takımının en formda isimlerinden biri olarak görülüyor. Başarılı orta saha oyuncusunun normalde 10 gün sahalardan uzak kalması ve Roma ile maçlarını kaçırması bekleniyordu.


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