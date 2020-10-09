Cristiano Ronaldo'nun evine hırsız girdi! İşte çalınan eşya

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doğduğu Madeira Adası'ndaki evine hırsız girdi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun, üst dairesinde yaşadığı daireye giren hırsız oyuncunun 200 Euro değerindeki imzalı Juventus formasını ve birkaç değersiz eşyasını çaldı. Apartmana giren hırsız, binada bulunan kameralar sayesinde polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Bu arada yıldız ismin karantina dönemini bu apartmanda geçirdiği ifade edilirken, oyuncunun ailesinin de bu apartmanda yaşadığı bildirildi.



