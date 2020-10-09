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'nun evine hırsız girdi! İşte çalınan eşya

'un Portekizli yıldızı 'nun evi soyuldu. Tecrübeli oyuncunun 'nda bulunan apartmandaki dairesine giren hırsız, oyuncunun 200 Euro (bin 871 TL) değerindeki imzalı formasını ve değersiz birkaç eşyasını çaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 12:29
Cristiano Ronaldo'nun evine hırsız girdi! İşte çalınan eşya

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen Portekizli futbolcu 'nun doğduğu 'ndaki evine hırsız girdi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcunun, üst dairesinde yaşadığı daireye giren hırsız oyuncunun 200 Euro değerindeki imzalı Juventus formasını ve birkaç değersiz eşyasını çaldı. Apartmana giren hırsız, binada bulunan kameralar sayesinde polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Bu arada yıldız ismin karantina dönemini bu apartmanda geçirdiği ifade edilirken, oyuncunun ailesinin de bu apartmanda yaşadığı bildirildi.


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