Haberler İtalya Serie A Benevento - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında sahasında 'i konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseveler tarafından merak ediliyor. Peki, Benevento - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:57 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:57
Benevento - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında arama motorlarında birçok araştırma yapılıyor. Merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Benevento - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BENEVENTO - INTER MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Benevento - Inter maçı 30 Eylül Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

BENEVENTO - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Benevento: Montipo, Letizia, Glik, Caldirola, Foulon, Ionita, Schiattarella, Dabo, Insigne, Lapadula, Caprari

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Brozovic, Sensi, Barella, Young, Sanchez, Lukaku

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