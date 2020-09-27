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1-4 Sassuolo | MAÇ SONUCU

A'nın 2. haftasında ligin yeni ekibi 'ya konuk olan Sassuolo, sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Milli futbolcular ve 'ın oyuna dahil olduğu Sassuolo'ya üç puanı getiren golleri Djuricic, Berardi (pen.), Defrel, Caputo kaydetti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 12:10 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 16:19
Spezia 1-4 Sassuolo | MAÇ SONUCU

A'nın 2. haftasında ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Konuk ekip Sassuolo, rakibini 4-1'lik skorla rahat bir şekilde mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 12'de Filip Djuricic, 64'te Domenico Berardi (pen.), 66'da Gregoire Defrel ve 76'da Francesco Caputo kaydetti.

Ev sahibinin tek sayısı 30'da Andrej Galabinov'dan geldi.

MERT VE KAAN İKİNCİ YARIDA...
Sassuolo'da forma giyen milli futbolcular ve , Spezia karşısında şans buldu. Mert Müldür 46. dakikada, Kaan Ayhan ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.

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