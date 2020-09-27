Spezia 1-4 Sassuolo | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Spezia ile Sassuolo karşı karşıya geldi. Konuk ekip Sassuolo, rakibini 4-1'lik skorla rahat bir şekilde mağlup ederek puanını 4'e çıkardı.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 12'de Filip Djuricic, 64'te Domenico Berardi (pen.), 66'da Gregoire Defrel ve 76'da Francesco Caputo kaydetti.

Ev sahibinin tek sayısı 30'da Andrej Galabinov'dan geldi.

MERT VE KAAN İKİNCİ YARIDA...

Sassuolo'da forma giyen milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan, Spezia karşısında ikinci yarıda şans buldu. Mert Müldür 46. dakikada, Kaan Ayhan ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.