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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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'dan atağı

Atalanta'dan Kaan Ayhan atağı

Alman ekibi 'ta forma giyen milli defans oyuncusu için İtalyan ekibi 'nın devreye girdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden 'nın, A Milli Takım'ın önemli figürlerinden olan 'ı araştırdığı ortaya çıktı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun iddiasına göre kulüp, defans hattını güçlendirmek için forması giyen 24 yaşındaki Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Alman ekibiyle temasa geçen Atalanta, transferin olabilitesini ölçüyor.

1994 doğumlu olan Kaan Ayhan, Bundesliga'da 60 maça çıkma tecrübesi yaşadı. Düsseldorf formasını geride bıraktığımız sezon 28 maçta terleten Ayhan, bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

  1. 13.07.2019
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