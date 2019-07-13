Atalanta'dan Kaan Ayhan atağı
Alman ekibi Düsseldorf'ta forma giyen milli defans oyuncusu Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Atalanta'nın devreye girdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın, A Milli Takım'ın önemli figürlerinden olan Kaan Ayhan'ı araştırdığı ortaya çıktı.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun iddiasına göre kulüp, defans hattını güçlendirmek için Düsseldorf forması giyen 24 yaşındaki Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Alman ekibiyle temasa geçen Atalanta, transferin olabilitesini ölçüyor.
1994 doğumlu olan Kaan Ayhan, Bundesliga'da 60 maça çıkma tecrübesi yaşadı. Düsseldorf formasını geride bıraktığımız sezon 28 maçta terleten Ayhan, bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
- 13.07.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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