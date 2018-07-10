Andrea Agnelli Cristiano Ronaldo'yu ikna etmeye gitti
İtalyan devi Juventus'un Başkanı Andrea Agnelli, Cristiano Ronaldo'nun Yunanistan'da kaldığı otele Portekizli yıldızı ikna etmek için ziyarete gitti.
Günün transfer gelişmesi! Real Madrid'deki geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo için harekat başladı...
Juventus Başkanı Andrea Agnelli özel jetiyle Yunanistan'a giderek Cristiano Ronaldo'nun tatil yaptığı oteli ziyaret etti.
Bu transfer gelişmesi başta İtalyan basını olmak üzere pek çok ülkede gündem olurken İngiliz Daily Mail gazetesi,100 milyon euro'ya dev transferi bitirmeyi hedefleyen Agnelli'nin Ronaldo'yu ikna edebilmek için ek teklifler de yapacağını öne sürdü.
Agnelli'nin yapılacak özel görüşmede Ronaldo'ya 4 yıllık sözleşme ve yıllık 30 milyon euro maaş teklif edeceği gelen bilgiler arasında.
Real Madrid'in de satmaya sıcak baktığı iddia edilen Cristiano Ronaldo bir süredir Yunanistan'da kız arkadaşı, oğlu ve kızıyla tatil yapıyor.
- 10.7.2018 17:11
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Altyapıdan 6 transfer
Toplam 7
Yorum
Elazığlı Elmas bois rapaic oguz kagan bir avrupa takımında olsa 10m eurodan asagı kapıyı açmazlar.Sadece fb değil tüm takımlarda gençleri görmek iste
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Beşiktaş'ın Avusturya kampı yarın başlayacak
Toplam 2
Yorum
CELAL RESMEN VODAFONE REKLAM TISORTUNU GIYMISLER , RENKLILER RENKLILER DIYE BIN LAF SAYAN BJK TARAFTARI BUNA NE DER ACABA COK ILGINC
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Fenerbahçe ilk etap çalışmalarını tamamladı
Toplam 1
Yorum
CELAL ILK ETAPI TAMAMLADIK FORVETIMIZ AHMETHAN DIYECEK KELIME YOK BUNUN USTUNE
Andrea Agnelli Cristiano Ronaldo'yu ikna etmeye gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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