Milan'dan Gattuso'ya yeni sözleşme – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'dan Gattuso'ya yeni sözleşme

    Milan'dan Gattuso'ya yeni sözleşme

    İtalyan devi , Gattuso ile yeni sözleşme imzaladı.

    , Gennaro Gattuso ile 2021 yılına sözleşme yeniledi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:43
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