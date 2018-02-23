Çizme'de Türk gecesi! – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    Çizme'de Türk gecesi!

    Çizme'de Türk gecesi!

    Serie A'da 25 Şubat Pazar günü 'nın iki devi ile , Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Ayrıca Türk milli takımının 2 genç yıldızı ve bu mücadelede takımları adına puan mücadelesi verecek.

    Serie A'nın 26'ncı hafta karşılaşması öncesinde , 50 puanla lider 'nin 16 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alırken, ise 41 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. Sezonun ilk karşılaşmasında San Siro'da oynanan maçı Roma, ve Alessandro Florenzi'nin golleriyle 2-0 kazandı. 'in yedek kulübesinde oturduğu karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , 80'inci dakikada ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

    HAKAN DAHA ÇOK SÜRE ALDI, CENGİZ İSE DAHA ÇOK GOL ATTI
    İç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 8'ini kazanan Roma, 22 gol atıp 13 gol yedi. Deplasmanda çıktığı 13 maçın sadece 5'ini kazanan Milan ise 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Milano ekibi 23 gol atarken, 20 golü de kalesinde gördü.

    Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon Milan formasını 20 kez giyerken, bu maçların 14'ünde ilk 11' de başladı. Çalhanoğlu bu maçlarda 2 gol attı ve 3 golün hazırlayıcısı oldu.

    Cengiz Ünder ise ligde 17 kez giydiği Roma formasıyla 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cengiz 17 maçın 9'unda ilk 11'de yer aldı.

    ROMA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
    'nın iki dev ekibi arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 5'ini Roma kazanırken, 4 maç berabere sonuçlandı. Milan ise sadece 1 kez kazanabildi. Bu maçlarda 5 de kırmızı kart çıktı.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:09
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