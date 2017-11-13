Wiel'i alan pişman oluyor

Eski Fenerbahçeli sağ bek Gregory van der Wiel, Sarı-Lacivertliler'de büyük hayal kırıklığı yarattıktan sonra sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, Serie A'da geride kalan 12 haftada sadece 1 maçta 45 dakika şans buldu.

Taraftarlar, 27 yaşındaki oyuncunun transferi nedeniyle teknik direktör Diego Lopez'e yüklendi. Taraftar forumlarında, "Alışık olduğu 4'lü savunmada bile son yıllarda kötü olan Van der Wiel'in, 3'lü defansla oynanırken transfer edilmesi büyük hataydı" yorumları yapılıyor.