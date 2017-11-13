 Wiel'i alan pişman oluyor – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Wiel'i alan pişman oluyor

    Wiel'i alan pişman oluyor

    Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, Serie A'da geride kalan 12 haftada sadece 1 maçta 45 dakika şans buldu. Taraftarlar, 27 yaşındaki oyuncunun transferi nedeniyle tecrübeli teknik direktör Diego Lopez'e yüklendi.

    Eski Fenerbahçeli sağ bek Gregory van der Wiel, Sarı-Lacivertliler'de büyük hayal kırıklığı yarattıktan sonra sezon başında İtalyan ekibi 'ye transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, Serie A'da geride kalan 12 haftada sadece 1 maçta 45 dakika şans buldu.

    Taraftarlar, 27 yaşındaki oyuncunun transferi nedeniyle teknik direktör Diego Lopez'e yüklendi. Taraftar forumlarında, "Alışık olduğu 4'lü savunmada bile son yıllarda kötü olan Van der Wiel'in, 3'lü defansla oynanırken transfer edilmesi büyük hataydı" yorumları yapılıyor.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:32
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