Wiel'i alan pişman oluyor
Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, Serie A'da geride kalan 12 haftada sadece 1 maçta 45 dakika şans buldu. Taraftarlar, 27 yaşındaki oyuncunun transferi nedeniyle tecrübeli teknik direktör Diego Lopez'e yüklendi.
Eski Fenerbahçeli sağ bek Gregory van der Wiel, Sarı-Lacivertliler'de büyük hayal kırıklığı yarattıktan sonra sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer olmuştu. Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, Serie A'da geride kalan 12 haftada sadece 1 maçta 45 dakika şans buldu.
Taraftarlar, 27 yaşındaki oyuncunun transferi nedeniyle teknik direktör Diego Lopez'e yüklendi. Taraftar forumlarında, "Alışık olduğu 4'lü savunmada bile son yıllarda kötü olan Van der Wiel'in, 3'lü defansla oynanırken transfer edilmesi büyük hataydı" yorumları yapılıyor.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:32
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Fellaini ocak'ta Beşiktaş'ta
Toplam 5
Yorum
beşiktaşlı 8 milyona daha iyiysini alırız bence
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Bütçe 75 milyon TL açık verdi
Toplam 2
Yorum
İLHAM AZERİ NEDEN AÇIK VERİYOR ? RİVA*DAN GELEN PARALAR NERE GİTTİ ? BAŞKANLIK HATRINA MİLYONLARI SAVURUP ŞAMPİYON OLMAK PEŞİNDELER...
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1 yıl daha kalayım
Toplam 5
Yorum
adalet Sen ancak ahirette bu borcu ödersin.
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