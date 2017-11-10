 Juventus’un Emre aşkı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Juventus’un Emre aşkı

    Juventus’un Emre aşkı
    SEZON başından bu yana Emre Can için Liverpool'un kapısını çalan Juventus, transferden vazgeçmiyor. İtalyan ekibi, 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasına rağmen ocak ayında transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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