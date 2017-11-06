Milan, Sassuolo'yu deplasmanda devirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12'nci haftasında Milan, konuk olduğu Sassuolo'yu 2-0 yendi.
Sezona yaptığı yüksek bütçeli transferlerle ve şampiyonluk ümidiyle giren ancak istikrarsız sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşan kırmızı-siyahlılar, Mapei Stadı'ndaki mücadelede yeşil-siyahlı rakibine konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 39'uncu dakikada Alessio Romagnoli'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Milan, 67'nci dakikada İspanyol futbolcu Suso'nun ağları havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 64'üncü dakikada yerini Manuel Locatelli'ye bıraktı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Milan puanını 19'a yükseltti ve ligde 7'nci sıraya yükseldi.
Ligde son 3 haftada 2'nci galibiyetini alan kırmızı-siyahlı takımda, koltuğu sallantıda olduğu ifade edilen genç teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu galibiyetle rahat bir nefes aldığı yorumları da yapıldı.
LİDER NAPOLİ PUAN KAYBETTİ
Ligde 12'nci hafta itibarıyla lider olan Napoli, sezonun 2'nci puan kaybını Chievo Verona ile deplasmanda yaptığı mücadelede yaşadı. Sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Napoli, 32 puanla liderliğini sürdürdü. Napoli'nin puan kaybettiği haftada Juventus fırsatı tepmedi ve 2'nci sıraya yükseldi. Haftaya 2'nci sırada giren Inter ise sahasında Torino ile 1-1 berabere kalarak, Napoli'nin puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi. Juventus ise ligin zayıf ekiplerinden Benevento'yu 2-1 yenerek 2'nci sıraya yükseldi. Inter ise 30 puanla 3'üncü sırada yer aldı.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:22
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Yerlilerde Uygun ve Özat'ın şansı yüksek
Toplam 5
Yorum
Fenerli Arkadaslar suan takimin basina Pep Guardiola gelse gene BOS..Cünkü Takimda Kazanma Ruhu YOK bi kere, sürekli Kaybetme korkusu var. Rahat deg
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'Gel birlikte Yanal'ım!'
Toplam 5
Yorum
zafer ersun yanal uygun olur
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'Terim baskısı'
Toplam 8
Yorum
cembaba19 Fatih terim şayet FENERBAHÇE nin başına gelirse taraftar sayısı en az 10 milyon azalır.Bu böyle biline.
Milan, Sassuolo'yu deplasmanda devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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