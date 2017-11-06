 Milan, Sassuolo'yu deplasmanda devirdi – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    , 'yu deplasmanda devirdi

    Milan, Sassuolo'yu deplasmanda devirdi

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12'nci haftasında , konuk olduğu 'yu 2-0 yendi.

    Sezona yaptığı yüksek bütçeli transferlerle ve şampiyonluk ümidiyle giren ancak istikrarsız sonuçlarla zirve yarışından uzaklaşan kırmızı-siyahlılar, Mapei Stadı'ndaki mücadelede yeşil-siyahlı rakibine konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 39'uncu dakikada Alessio Romagnoli'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan , 67'nci dakikada İspanyol futbolcu Suso'nun ağları havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise 64'üncü dakikada yerini Manuel Locatelli'ye bıraktı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Milan puanını 19'a yükseltti ve ligde 7'nci sıraya yükseldi.

    Ligde son 3 haftada 2'nci galibiyetini alan kırmızı-siyahlı takımda, koltuğu sallantıda olduğu ifade edilen genç teknik direktör Vincenzo Montella'nın bu galibiyetle rahat bir nefes aldığı yorumları da yapıldı.

    LİDER NAPOLİ PUAN KAYBETTİ
    Ligde 12'nci hafta itibarıyla lider olan , sezonun 2'nci puan kaybını Chievo Verona ile deplasmanda yaptığı mücadelede yaşadı. Sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Napoli, 32 puanla liderliğini sürdürdü. Napoli'nin puan kaybettiği haftada Juventus fırsatı tepmedi ve 2'nci sıraya yükseldi. Haftaya 2'nci sırada giren Inter ise sahasında Torino ile 1-1 berabere kalarak, Napoli'nin puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi. Juventus ise ligin zayıf ekiplerinden Benevento'yu 2-1 yenerek 2'nci sıraya yükseldi. Inter ise 30 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:22
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