 Gabigol yine tutmadı – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    yine tutmadı

    Gabigol yine tutmadı

    Büyük umutlarla 'e transfer olan ancak bekleneni veremeyen Brezilyalı forvet Gabriel Barbosa, kiralık olarak gittiği Benfica'da da yol ayrımına geldi.

    'in 30 milyon Euro'ya transfer ettiği ancak İtalya serüveni çok sönük geçen , kiralık olarak gittiği Benfica'da da forma şansı bulamadı. Genç yıldızları parlatmasıyla meşhur olan Portekiz ekibinde sadece 148 dakika forma şansı bulabilen Gabigol'un devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

    DEVRE ARASI YOLCU
    Portekiz basınında çıkan habere göre Benfica, 21 yaşındaki futbolcunun 25 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu ödemeyecek ve futbolcu ile yollarını ayıracak. Genç futbolcunun bonservisini elinde tutan İnter'e dönmesi bekleniyor. Portekiz Ligi'nde 13, Şampiyonlar Ligi'nde de 13 dakika olmak üzere toplam 148 dakika Benfica forması giyen Brezilyalı futbolcu, sadece Portekiz Kupası'nda 1 gol atabildi.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:34
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