Gabigol yine tutmadı
Büyük umutlarla İnter'e transfer olan ancak bekleneni veremeyen Brezilyalı forvet Gabriel Barbosa, kiralık olarak gittiği Benfica'da da yol ayrımına geldi.
DEVRE ARASI YOLCU
Portekiz basınında çıkan habere göre Benfica, 21 yaşındaki futbolcunun 25 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu ödemeyecek ve futbolcu ile yollarını ayıracak. Genç futbolcunun bonservisini elinde tutan İnter'e dönmesi bekleniyor. Portekiz Ligi'nde 13, Şampiyonlar Ligi'nde de 13 dakika olmak üzere toplam 148 dakika Benfica forması giyen Brezilyalı futbolcu, sadece Portekiz Kupası'nda 1 gol atabildi.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:34
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Skrtel’in başı döndü!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Neto denen adamın bonservisini filan almayın sakın , u21 den bir futbolcu olsa maçı kazanırdık, yapılan değişiklerle maç berabere bittiyazık
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Esas ‘suni’lik bizim puanımızda
Toplam 7
Yorum
uzatma be hoca... takım sanki çok kaliteli de suni diyorsun,tamam son saniyede 2 gol giden 5 puan ama senin takımın da vurdurmayacak son saniyede o topa!!!
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Kocaman fiyasko
Toplam 31
Yorum
TARAFTAR Üç bir den maçı beraberliğe getir hemde kadıköy de , Mehmet Topal la hangi maçı kazandın da oyuna alıyorsun hesabını ver Aykut hoca.
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