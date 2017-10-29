Napoli fırtınası sürüyor!

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Napoli, sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Sarri yönetiminde yoluna yenilgisiz devam eden Napoli, Sassuolo'yu Allan, Mertens ve Consigli (KK) attığı gollerle 3-1 yendi. Konuk takımın tek sayısını Diego Falcinelli kaydetti.Ligdeki 10. galibiyetini elde eden Napoli, puanını 31' yükseltti ve Juventus'un 3 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Sassuolo ise 8 puanda kaldı.Napoli 11 haftada rakip fileleri 32 kez havalandırdı, kalesinde ise 8 gol gördü.