 Napoli fırtınası sürüyor! – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Napoli fırtınası sürüyor!

    Napoli fırtınası sürüyor!

    İtalya Serie A'nın 11. haftasında Sassuolo'yu 3-1 yenen Napoli, ligdeki 10. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü!

    İtalya Serie A'nın 11. haftasında Napoli, sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Sarri yönetiminde yoluna yenilgisiz devam eden Napoli, Sassuolo'yu Allan, Mertens ve Consigli (KK) attığı gollerle 3-1 yendi. Konuk takımın tek sayısını Diego Falcinelli kaydetti.

    Ligdeki 10. galibiyetini elde eden Napoli, puanını 31' yükseltti ve Juventus'un 3 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Sassuolo ise 8 puanda kaldı.



    Napoli 11 haftada rakip fileleri 32 kez havalandırdı, kalesinde ise 8 gol gördü.
    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:00
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