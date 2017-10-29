Napoli fırtınası sürüyor!
İtalya Serie A'nın 11. haftasında Sassuolo'yu 3-1 yenen Napoli, ligdeki 10. galibiyetini elde etti ve liderliğini sürdürdü!
Ligdeki 10. galibiyetini elde eden Napoli, puanını 31' yükseltti ve Juventus'un 3 puan önünde liderliğini devam ettirdi. Sassuolo ise 8 puanda kaldı.
Napoli 11 haftada rakip fileleri 32 kez havalandırdı, kalesinde ise 8 gol gördü.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:00
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
AMBARDA Darı yok
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Özkahya yönetecek
Toplam 4
Yorum
MAİCON GS nin Akhisar kadar da gücümü yok.TS yi yenecek kadar.Hakemi bahane etmeyin.Zaten ligdeki hakemlerin hiçbiri güvenilmez.GS yi oynatmamaya ç
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Aziz Yıldırım'dan dördüncü yıldız mesajı
Toplam 7
Yorum
arda hahaha ruya goruyor herhalde
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