Roma tek attı üç aldı!
Roma, evinde Bologba'yı Stephan El Shaarawy'nin golüyle 1-0 mağlup etti ve üst üste üçüncü maçından da zaferle ayrıldı.
Serie A'nın 11. haftasında başkent ekibi Roma, evinde Bologna'yı konuk etti.
Karşılaşmanın genelinde rakibine göre daha baskılı oynayan ve topla daha çok zaman geçiren ev sahibi Roma, maçtaki gol kilidini 33. dakikada açtı. Stephan El Shaarawy'nin golüyle öne geçen Roma, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Mücadelenin ikinci yarısında zaman zaman her iki takım da rakip kalede etkinlik kurarken skor tabelası bir kez daha değişmedi ve Roma, ilk yarıda attığı tek golle kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:50
-
Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
-
Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
-
Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
Roma tek attı üç aldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.