Roma tek attı üç aldı!

Serie A'nın 11. haftasında başkent ekibi Roma, evinde Bologna'yı konuk etti.

Karşılaşmanın genelinde rakibine göre daha baskılı oynayan ve topla daha çok zaman geçiren ev sahibi Roma, maçtaki gol kilidini 33. dakikada açtı. Stephan El Shaarawy'nin golüyle öne geçen Roma, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısında zaman zaman her iki takım da rakip kalede etkinlik kurarken skor tabelası bir kez daha değişmedi ve Roma, ilk yarıda attığı tek golle kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.