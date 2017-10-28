 Higuain Milan'ı devirdi! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    'ı devirdi!

    Higuain Milan'ı devirdi!

    , Serie A 11. hafta mücadelesinde 'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

    İtalya Serie A 11. hafta mücadelesinde , deplasmanına konuk oldu.

    San Siro'da oynanan karşılaşmada perde, 23. dakikada 'in golüyle açıldı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Juventus soyunma odasına 1-0 önde gitti.

    İkinci yarıya her iki ekip de aynı 11'lerle başladı. 63'te bir kez daha sahne alan Higuain, farkı 2'ye çıkardı. Golün asisti ise Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Kwadwo Asamoah'dan geldi.

    Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 77. dakikada kenara geldi. Çalhanoğlu'nun yerine Andre Silva dahil oldu.

    Milan'ın çabaları sonuçsuz kaldı.

    Juventus, Serie A 11. hafta mücadelesinde Milan'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:00
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