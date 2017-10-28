Juventus, Serie A 11. hafta mücadelesinde Milan'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
İtalya Serie A 11. hafta mücadelesinde Juventus, Milan deplasmanına konuk oldu.
San Siro'da oynanan karşılaşmada perde, 23. dakikada Higuain'in golüyle açıldı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Juventus soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıya her iki ekip de aynı 11'lerle başladı. 63'te bir kez daha sahne alan Higuain, farkı 2'ye çıkardı. Golün asisti ise Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Kwadwo Asamoah'dan geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 77. dakikada kenara geldi. Çalhanoğlu'nun yerine Andre Silva dahil oldu.
Milan'ın çabaları sonuçsuz kaldı.
Juventus, Serie A 11. hafta mücadelesinde Milan'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:00
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
Higuain Milan'ı devirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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