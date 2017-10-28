Higuain Milan'ı devirdi!

İtalya Serie A 11. hafta mücadelesinde Juventus, Milan deplasmanına konuk oldu.



San Siro'da oynanan karşılaşmada perde, 23. dakikada Higuain'in golüyle açıldı. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Juventus soyunma odasına 1-0 önde gitti.



İkinci yarıya her iki ekip de aynı 11'lerle başladı. 63'te bir kez daha sahne alan Higuain, farkı 2'ye çıkardı. Golün asisti ise Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Kwadwo Asamoah'dan geldi.



Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 77. dakikada kenara geldi. Çalhanoğlu'nun yerine Andre Silva dahil oldu.



Milan'ın çabaları sonuçsuz kaldı.



Juventus, Serie A 11. hafta mücadelesinde Milan'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.