Cengiz Ünder: Daha fazla oynamalıyım
İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, yeni takımında geçirdiği ilk 4 ayını anlattı.
Sezon başında Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder yeni takımında 4 ayı geride bıraktı. İtalya kariyerinin ilk dönemini Roma'nın maç günü dergisine değerlendiren milli futbolcu, kendisini ispatlamak için gol atmak istediğini söyledi ve Spor Toto Süper Lig ile Serie A'yı karşılaştırdı.
Cengiz, "Crotone karşısında üçüncü kez ilk 11'de sahaya çıktım ve kendimi gerçekten mutlu hissediyorum. Dille ilgili problemlerim hâlâ sürüyor ama teknik direktör Eusebio Di Francesco bana çok yardımcı oluyor. Kendimi tanıtmak ve takıma uyum sağlamak için antrenmanlarda çok sıkı çalışıyorum. İlk golünüzü atmak her zaman zordur, Crotone karşısında fırsatlar yakaladım ama bunları değerlendiremedim. Umarım en kısa sürede golle buluşurum ve birçok golün habercisi olur. Sadece daha fazla dakikaya ihtiyacım var" sözleriyle ilk golü için sabırsız olduğunu dile getirdi.
Milli futbolcu; Serie A ve Türkiye'de oynanan futbolun farkının sorulması üzerine "İtalya'da oyun disiplini çok önemli. İki ligde de fiziksel mücadele yoğun ama İtalya belki biraz daha zorlu. Başlangıç benim için kolay olmadı. Benevento karşısında ilk maçın ikinci yarısında gerçekten sıkıntılı anlar yaşadım. Sonuç olarak iki lig arasında fazla fark olduğunu düşünmüyorum ama Serie A'da kalitenin daha fazla olduğunu söyleyebilirim" cevabını verdi.
Roma'da zor günler geçirdiğini belirten genç yıldız, "İlk iki ay zordu. Yalnız kalmaya alışkın değilim. Zordu ama buna alıştım. Takım arkadaşlarımı tanımaya başladım ve her geçen gün daha iyi oluyor" dedi.
Roma formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 maça çıkan Cengiz Ünder, henüz skora katkı yapmayı başaramadı.
- 28 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:23
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Video Hakem, Süper Lig'de yarın ilk kez test edilecek!
Toplam 4
Yorum
Kenan Bütün kurallar güçlülere çalıştıktan sonra, ne getirirseniz getirin boşuna senaryo üretip, futbol olmayan Türk seyircisini kandırmayın...
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Kaptan dümene
Toplam 1
Yorum
ua5454 o gemi batar.. ndiaye dümene tolga liberoya
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En pahalı seyirci Cedric Carrasso
Toplam 2
Yorum
ua5454 ne yapacaktı musleranın yanında kaleye mi gecsin. belhandanın yoklugunda 10a mı gecsin. töbe töbe
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