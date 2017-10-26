Roma, 10 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna kattı
Amerika'nın Kansas eyaletinde yaşayan ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan 10 yaşındaki genç yıldız adayı Alessandro Cupini, gelecek yazdan itibaren Roma'nın akademisinde eğitim alacak.
Kansas'ta bir restorant sahibi ailesi olan Cupini, gelecek yazdan itibaren İtalya'da olacak ve yeni bir maceraya atılacak.
Babası Eddie ile birlikte İtalya'ya gidecek olan 10 yaşındaki Cupini'nin 6 ay içinde İtalyanca öğrenmesi gerekiyor. Yıldız adayı Roma Uluslararası Okulu'na katılacak ve haftanın 5 günü akademide eğitim alacak.
FIFA'nın 14 yaş altındaki gençlerin uluslararası şekilde transfer edilmesini yasaklamasına rağmen Cupini ve ailesi çoktan hazırlıklarını yapmaya başlamış durumda.
"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HAMLE"
İngiliz medyasına konuşan Cupini'nin babası Eddie, "Bizim için çok büyük bir kültür değişikliği olacak. Aynı zamanda dil de farklı. Büyük bir hamle. Ama oğlum bunu devam ettirmek istiyor. Bana 'Baba Roma'da yaşamak ve Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. En iyi futbolcuların geldiği yer burası ve burada olmak istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
Elazığlı Fener birine talip olursa alır açık net.Bu böyle olmuştur ve böyle olacaktır
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Asamoah bombası
Toplam 17
Yorum
GS TALİPSE ALINIR HER ZAMAN SÖYLENENLER GEÇERLİ. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. ÇÜNKÜ KENDİ BEĞENİP ALDIKLARINDAN BİR OK OLMUYOR.
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Onazi’den slalom gol
Toplam 2
Yorum
baksoy KUÇKA transfer edilmeseydi de ONAZİ ' den faydalanılsaydı ham maddi hem de daha başarılı olurdu ?
Roma, 10 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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