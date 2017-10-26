 Roma, 10 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna kattı – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Roma, 10 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna kattı

    Roma, 10 yaşındaki genç yıldızı kadrosuna kattı

    Amerika'nın Kansas eyaletinde yaşayan ve sosyal medyada binlerce takipçisi olan 10 yaşındaki genç yıldız adayı , gelecek yazdan itibaren Roma'nın akademisinde eğitim alacak.

    Serie A takımlarından Roma, 10 yaşındaki geleceğin yıldız adayı 'yi gelecek sezon kadrosuna katmak için anlaşma imzaladı. YouTube ve Instagram'da yaklaşık 40 bin takipçisi bulunan Cupini, ailesiyle birlikte Amerika'nın Kansas eyaletinde yaşıyor.

    Kansas'ta bir restorant sahibi ailesi olan Cupini, gelecek yazdan itibaren İtalya'da olacak ve yeni bir maceraya atılacak.

    Babası Eddie ile birlikte İtalya'ya gidecek olan 10 yaşındaki Cupini'nin 6 ay içinde İtalyanca öğrenmesi gerekiyor. Yıldız adayı Roma Uluslararası Okulu'na katılacak ve haftanın 5 günü akademide eğitim alacak.

    FIFA'nın 14 yaş altındaki gençlerin uluslararası şekilde transfer edilmesini yasaklamasına rağmen Cupini ve ailesi çoktan hazırlıklarını yapmaya başlamış durumda.

    "BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR HAMLE"
    İngiliz medyasına konuşan Cupini'nin babası Eddie, "Bizim için çok büyük bir kültür değişikliği olacak. Aynı zamanda dil de farklı. Büyük bir hamle. Ama oğlum bunu devam ettirmek istiyor. Bana 'Baba Roma'da yaşamak ve Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. En iyi futbolcuların geldiği yer burası ve burada olmak istiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:18
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