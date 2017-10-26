Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı
Chievo'yu 4-1 yenen Milan'da gol atan Hakan Çalhanoğlu, Emre Belözoğlu'ndan sonra(2003 Inter'de Roma'ya) Serie A'da gol atan ilk Türk oldu.
Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Suso, 42. dakikada Bostjan Cesar (k.k.), 55. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 64. dakikada Nikola Kalinic kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 61. dakikada Valter Birsa'dan geldi.
HAKAN'DAN LİGDEKİ İLK GOL
Bu arada Milan'ın milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldığı maçta 1 de gol buldu. Hakan böylece Seria A'daki ilk golünü kaydetmiş oldu.
Öte yandan Hakan, Emre Belözoğlu'nun ardından Serie A'da gol atan ilk Türk oyuncu oldu.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Milan formasıyla Serie A'daki ilk golünü attı. pic.twitter.com/3Kj6MwJuNH— Tivibu Spor (@tivibuspor) 25 Ekim 2017
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:43
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Koşmak zorundayız
Toplam 1
Yorum
sami ne oldu adama mikrofonlara yapisti, eufa'dan elenince polis bile arasa bulamiyordu simdi ise milleri arayip gelin benimle konusun diyor
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Trabzon kupada coştu
Toplam 1
Yorum
sami Barcelonayi mi yenmis oh oh super, ay pardon Real madridmis karistirmisim,
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"EFENDİ duruşunu şimdi görelim"
Toplam 38
Yorum
no1 bunu sen mi sölüyosun ? fb li :D genişliği siz daha iyi bilirisiniz :D nede olsa caner de eski fb li demi :D
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