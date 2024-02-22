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İstanbulspor Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek İstanbulspor, maçın hazırlıklarına devam etti. İşte detaylar...

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 18:24
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İstanbulspor Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek İstanbulspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

İstanbulspor Ömer Sarıalioğlu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Sarı-siyahlılar, son bölümde ise top kapma ve taktik çalıştı.

Öte yandan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, takımın bir önceki antrenmanında tartışan iki oyuncuyu farklı bir yöntem ile bir araya getirdi.

Antrenman çubukları ile sahaya ring çizen 41 yaşındaki teknik adam, aralarında tartışma yaşayan Mendy Mamadou ve David Sambissa'ya boks eldiveni verip "İki seçeneğiniz var. Ya birbirinizle burada kavga edeceksiniz ya da iki iyi takım arkadaşı olacaksınız." diyerek oyuncuların barışmalarını sağladı.

Güzel görüntülere sahne olan buluşma sonrası iki futbolcu, birbirlerine sarılarak başarı dileğinde bulundu. Diğer oyuncular da takım arkadaşlarını alkışladı.

İstanbulspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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