Espanyol-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Espanyol-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 6. haftasında Espanyol ile Valenciakarşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Espanyol-Valencia maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Espanyol-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 11:01
Espanyol-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Espanyol-Valencia maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Espanyol ile Valencia kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Espanyol-Valencia maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Espanyol-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ESPANYOL-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Espanyol-Valencia maçı 23 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SON DAKİKA
