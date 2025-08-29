Elche - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Elche - Levante maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Elche, evinde Levante'yi konuk edecek. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Elche - Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Elche - Levante MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elche - Levante maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Elche - Levante MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Nunez, Aguado, Febas, Mendoza, Valera; Rodriguez, Mir

Levante: Campos; Elgezabal, Fuente, Cabello; Toljan, Martinez, Rey, Sanchez; Brugue; Morales, Romero