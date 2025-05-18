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Haberler İspanya La Liga Celta Vigo - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ederken Celta Vigo ile Rayo Vallecano 37. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki Celta Vigo - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 11:13
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Celta Vigo - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Celta Vigo - Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 37. haftada Celta Vigo ile Rayo Vallecano mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTA VIGO - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celta Vigo - Rayo Vallecano maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo: Guaita; Rodriguez, Lago, Alonso; Mingueza, Moriba, Sotelo, Alvarez; Aspas, Alfon, Duran

Rayo Vallecano: Batalla; Balliu, Lejeune, Aridane, Chavarria; Ciss, Diaz; Ratiu, Palazon, De Frutos; Garcia

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