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Haberler İspanya La Liga Valladolid 1-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Valladolid 1-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) 34. hafta müsabakasında lider Barcelona, deplasmanda Valladolid'i 2-1 yenerek hata yapmadı. İşte maçın detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 00:58
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Valladolid 1-2 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, İspanyol kanat oyuncusu Ivan Sanchez'in 6. dakikadaki golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Valladolid lehine sonuçlandı.

İkinci yarıda toparlanan Barcelona, 47. dakikada Brezilyalı yıldızı Raphinha ile eşitliği sağladı.

İspanyol orta saha oyuncusu Fermin Lopez, 60. dakikada Barcelona'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

Maç fazlası bulunan 79 puanlı Barcelona, Real Madrid'in 7 puan önünde liderliğini sürdürürken, Valladolid 16 puanla 20. ve son sırada yer aldı.

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