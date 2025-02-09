Sevilla 1-4 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET) | İspanya La Liga

Barcelona, İspanya La Liga'nın 23. haftasında deplasmanda Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Robert Lewandowski, 46. dakikada Fermin Lopez, 55. dakikada Raphinha ve 89. dakikada Eric Garcia kaydetti. Sevilla'nın tek golü ise 8. dakikada Ruben Vargas'tan geldi.

Barcelona'da Fermin Lopez, 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ZİRVE YARIŞI ALEV ALDI

Bu karşılaşmayla birlikte Barcelona, ligde zirvedeki rakipleri Real Madrid ile Atletico Madrid'in birbirleriyle karşılaştığı ve 1-1 berabere kalarak 2 puan bıraktıkları haftada hata yapmadı ve puanını 48'e yükselterek 3. sıradan şampiyonluk yarışını takip etmeye devam etti. Sevilla ise 28 puanda kaldı ve 13. sırada yer aldı.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, sahasında Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Sevilla ise Valladolid deplasmanına konuk olacak.