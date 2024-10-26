Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Real Madrid ile Barcelona 11. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Barcelona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim Cumartesi günü saat 22.00'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarında canlı yayınlanacak.

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