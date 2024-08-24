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Barcelona 2-1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET)

La Liga'da 2. hafta maçında Barcelona, evinde Athletic Bilbao'yu 2-1 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 22:55
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Barcelona 2-1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'da 2. hafta maçında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Barcelona sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona, 24. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle öne geçti. Athletic Bilbao, Ohian Sancet'in 42. dakikada penaltıdan attığı golle devreye 1-1'lik skorla girdi.

Barcelona, Robert Lewandowski'nin 75. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcelona, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Athletic Bilbao ise 1 puanda kaldı.

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