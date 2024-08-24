Barcelona 2-1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya La Liga'da 2. hafta maçında Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu ağırladı. Barcelona sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona, 24. dakikada Lamine Yamal'ın attığı golle öne geçti. Athletic Bilbao, Ohian Sancet'in 42. dakikada penaltıdan attığı golle devreye 1-1'lik skorla girdi.

Barcelona, Robert Lewandowski'nin 75. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcelona, lige ikide iki ile başladı ve puanını 6 yaptı. Athletic Bilbao ise 1 puanda kaldı.