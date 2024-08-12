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Atletico Madrid kadrosuna Julian Alvarez'i kattı!

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Arjantinli golcü Julian Alvarez'i 6 yıllığına kadrosuna kattı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 20:04
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Atletico Madrid kadrosuna Julian Alvarez'i kattı!

LaLiga temsilcisi Atletico Madrid, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alvaro Morata'nın ayrılığı sonrası forvete Alexander Sörloth'u alan Madrid ekibi Julian Alvarez ile hücum hattını güçlendirdi. Manchester City formasıyla performansıyla dikkat çekerek kısa sürede başarıya ulaşan ve Arjantin Milli Takımıyla da dünya şampiyonluğu yaşayan Alvarez, kırmızı-beyazlılar ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

24 yaşındaki forvet, City ile 103 maça çıkarken, 36 gol, 18 asistlik performans sergiledi. Alvarez geçtiğimiz sezon ise tüm kulvarlarda 54 mücadelede sahaya çıktı ve takımı adına 19 gol, 13 asist üretti.

Atletico bu transfer için Manchester City'e 70 milyon Euro bonservis ödeyecek. Başarılı oyuncunun sözleşmesinde 20 milyon Euro da bonus maddesi yer alıyor.

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz ay kariyerinde ikinci kez Copa America şampiyonluğu yaşarken, İngiliz ekibiyle 2 Premier Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 İngiltere Kupası kazandı.

Alvarez, yeni takımı için Madrid'e gelerek sağlık kontrolünden geçti.

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