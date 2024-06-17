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TRANSFER HABERİ: Sevilla Sergio Ramos ile yollarını ayırdı!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, dünyaca ünlü savunma oyuncusu Sergio Ramos ile yollarını ayırdığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 14:42 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 14:49
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TRANSFER HABERİ: Sevilla Sergio Ramos ile yollarını ayırdı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla'da deneyimli oyuncu Sergio Ramos ile yollar ayrıldı.

Endülüs temsilcisinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki stoper için yarın Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Ramos'un Sevilla'da gösterdiği bağlılık, liderlik ve özveriye teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Sergio Ramos, 18 yıl aradan sonra sezon başında Sevilla'ya transfer olmuştu.

Deneyimli futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta 7 gole imza atmıştı.

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