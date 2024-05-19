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Real Madrid'de Arda Güler yine sahnede! Villarreal'i de boş geçmedi

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Villarreal deplasmanına konuk olan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler gollerine devam ediyor. Villarreal maçında 2 gol atan yıldız futbolcu, son 3 maçında 4 gol kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 20:29 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2024 Pazar 20:53
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Real Madrid'de Arda Güler yine sahnede! Villarreal'i de boş geçmedi

La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, Villarreal deplasmanına konuk oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, yine ağları sarstı.

Genç futbolcu, karşılaşmanın 14. dakikasında topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Arda, 45+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-1'e getirdi.

Üst üste 3. lig maçında da gol atan Arda Güler, toplamda 6 gole ulaştı.

İşte o goller

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