Real Madrid'de Arda Güler yine sahnede! Villarreal'i de boş geçmedi

La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid, Villarreal deplasmanına konuk oldu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, yine ağları sarstı.

Genç futbolcu, karşılaşmanın 14. dakikasında topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Arda, 45+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-1'e getirdi.

Üst üste 3. lig maçında da gol atan Arda Güler, toplamda 6 gole ulaştı.

İşte o goller