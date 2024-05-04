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Real Madrid - Cadiz maçı CANLI | Arda Güler ilk 11'de!

Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in Cadiz ile karşı karşıya geldiği maçta sahaya ilk 11'de çıktı. Real Madrid- Cadiz maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2024 Cumartesi 17:10
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Real Madrid - Cadiz maçı CANLI | Arda Güler ilk 11'de!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Cadiz karşı karşıya geliyor. R. Madrid - Cadiz maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

REAL MADRID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Cadiz maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17:15'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID - CADIZ MAÇI İLK 11'LERİ

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Garcia, Modric, Camavinga, Ceballos, ARDA GÜLER, Diaz, Joselu

CADIZ: Ledesma, Zaldua, Fali, Victor, Javi Hernandez, Alcaraz, Alex, Escalante, Navarro, Sobrino, Christopher Ramos

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