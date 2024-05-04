Real Madrid - Cadiz maçı CANLI | Arda Güler ilk 11'de!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Cadiz karşı karşıya geliyor. R. Madrid - Cadiz maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
REAL MADRID - CADIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Cadiz maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17:15'te başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
REAL MADRID - CADIZ MAÇI İLK 11'LERİ REAL MADRID:
REAL MADRID:Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Garcia, Modric, Camavinga, Ceballos, ARDA GÜLER, Diaz, Joselu
CADIZ:
CADIZ:Ledesma, Zaldua, Fali, Victor, Javi Hernandez, Alcaraz, Alex, Escalante, Navarro, Sobrino, Christopher Ramos