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Valencia - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Valencia - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 09:40
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Valencia - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Valencia - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Valencia ile Getafe karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Getafe maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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