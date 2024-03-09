Granada - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Granada - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Granada ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Granada - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GRANADA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Granada - Real Sociedad maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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