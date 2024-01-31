Barcelona'dan Frank Rijkaard sürprizi! Temaslar başladı

Barcelona, Xavi Hernandez'in sezon sonunda görevi bırakacağını açıklaması sonrası yeni teknik adam için harekete geçti.

Katalan devi için ilk etapta birçok teknik adamın adı gündeme gelirken İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

LAPORTA TEMASLARA BAŞLADI

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, kulübün eski teknik direktörü Frank Rijkaard ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Rijkaard'ın ise ilk etapta Barcelona'ya dönmek konusunda çok istekli olmadığı kaydedildi. Bu nedenle Hollandalı teknik adamın Barcelona'ya olası dönüşünün kolay olmayacağı ifade edildi.

11 YILDIR GÖREV YAPMIYOR

61 yaşındaki Rijkaard, kariyerinde son dönemde istediğini bulamadı. Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan 2013 yılından ayrılan Rijkaard, o dönemden bu yana takım çalıştırmadı.

GALATASARAY'DA DA ÇALIŞTI

2009-2010 sezonunda Galatasaray'ı da çalıştıran Rijkaard, Barcelona'da daha önce 2003-2008 yılları arasında görev yapmıştı.