Haberler İspanya La Liga Real Madrid 3-2 Almeria (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Arda Güler süre almadı

Real Madrid 3-2 Almeria (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Arda Güler süre almadı

İspanya La Liga'nın 21. haftasında milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 20:20
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Real Madrid 3-2 Almeria (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Arda Güler süre almadı

La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid ile Almeria, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi.

Eflatun-beyazlılar, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı mücadeleyi 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Almeria'nın golleri 1. dakikada Ramazani ve 43. dakikada Gonzalez'den gelirken, Real Madrid'in gollerini 57. dakikada Bellingham (p), 67. dakikada Vinicius Jr. ve 90+9. dakikada Dani Carvajal kaydetti.

ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 51'e yükseltirken, bu sezonki 15. yenilgisini alan Almeria 6 puanda kaldı.

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